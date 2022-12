Manovra vede il traguardo: il timing

(Teleborsa) - Atteso domani, mercoledì 28 dicembre,dall'Aula del Senato - con la fiducia - intorno alle 20. Lo ha detto ai cronisti il ministro per i Rapporti con il Parlamento,al termine della conferenza dei capigruppo.Il calendario dei lavori sulla manovra sarà votato dall'Assemblea domani alle 10 e il Governo, spiega ancora Ciriani, porrà la questione di fiducia nel pomeriggio.a quelli della maggioranza. Sono soddisfatto, è garantito lo spazio alla minoranza e il diritto della maggioranza di chiudere in tempo", aggiungeIntanto,a Commissione bilancio del Senato chiamata a dare il parere alla Presidenza per l'apertura formale della sessione di bilancio a Palazzo Madama. Secondo quanto si apprende mancherebbe ancora lasul testo della manovra, necessaria per formulare il parere. La commissione era convocata per le 13 mentre l'Aula per le comunicazioni del Presidente sul contenuto del ddl, attesa per le 14, è stata rinviata alle 16.30.Della manovra finanziaria che approda oggi in Senato "vado orgoglioso come vicepremier e segretario della Lega perché in un momento difficile aiuta milioni di italiani in difficoltà". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, a margine dell'inaugurazione della tangenziale di Verdello, in provincia di Bergamo.Laha evidenziato Salvini, "aumenta le pensioni minime per la prima volta, aumenta gli stipendi più bassi, aumenta la flat tax per le partita Iva, ferma la legge Fornero e mette 20 miliardi nelle case degli italiani per pagare bollette di luce egas". Sicuramente "non facciamo miracoli - ha osservato Salvini -