​Manovra, Mef lavora a ipotesi sterilizzazione Iva e cashback. Ipotesi super bonus Befana

Un «superbonus» per chi paga con carte e bancomat nei settori più a rischio evasione. Da abbinare al meccanismo del cashback mensile su tutti i pagamenti tracciabili e da dare tutto in una volta, magari a inizio anno (tanto che già sarebbe stato ribattezzato bonus della Befana). È una delle ipotesi allo studio in vista della manovra per incentivare la moneta elettronica. Si inserirebbe, però, spiegano fonti qualificate, all'interno del piano più complessivo della «nuova Iva», con rimodulazione delle aliquote.