(Teleborsa) -Ma non è solo lo Stato che deve stare in campo e qui è molto bello che ci siano realtà associative e soggetti sociali che insieme lavorano per rispettare l'articolo 32 della Costituzione, cioè far diventare la salute un diritto fondamentale dell'individuo". Così ilper presentare la nona edizione di Frecciarosa, l'iniziativa volta a contrastare il tumore al seno."Quella di Frecciarosa è una campagna di prevenzione assolutamente condivisibile, sono qui per sostenerla perché va nella direzione giusta", ha poi dichiarato l'esponente del Governo giallo rosso.:"c'era un impegno di approvare il Patto per la salute entro il 31 marzo. Questo non è stato ancora fatto e quindi sto provando, in sintonia con il Presidente della Conferenza Stato-Regioni Bonaccini, ad accelerare la procedura. Insieme alle Regioni dobbiamo fare un bilancio su cosa sono stati i piani di rientro, cosa ha funzionato e cosa no. Ho alcune idee ma voglio confrontarmi ovviamente con le Regioni".- continua il Ministro riprendendo il tema principe dell'evento tenutosi questa mattina - perché riteniamo che ogni euro speso in prevenzione consenta poi di ridurre la spesa sanitaria in un tempo medio lungo.Crescita perché serve un piano di investimenti per far ripartire il Paese, equità perchè abbiamo bisogno prima di tutto di abbassare le tasse sul lavoro e investire nuovamente nel sistema sanitario nazionale."InfineSono essenziali perchè quando questi hanno una percentuale molto alta si riducono i tassi di mortalità. Noi dobbiamo continuare ad investire su questo terreno".