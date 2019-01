Link Campus, si insedia il Comitato Accademico di Analisi Normativa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il 2 gennaio la Link Campus University ha insediato il Comitato Accademico di Analisi Normativa(CAAN). Il Comitato nasce dalla crescente necessità che il mondo accademico si impegni, nell’ambito della TerzaMissione Universitaria, nell’analisi delle nuove normative adottate dal Parlamento e dal Governo. La prima norma generale di cui ha avviato già l’esame è la Legge di Bilancio 2019. Il Comitato coordinato dal prof. Francesco Paolo Tronca (Program Leader del Corso di Laurea in Scienze della Difesa e della Sicurezza) renderà pubblici i suoi elaborati attraverso atti, pubblicazioni, seminari e conferenze e coinvolgerà non solo docenti e ricercatori della LCU, ma anche studenti dei Corsi di Laurea e dei Master che attraverso l’elaborazione di tesi e di project work, saranno chiamati a partecipare alla studio della materia viva e attuale e non soltanto di quella storicizzata.La Link Campus University con questa iniziativa intende proseguire il proprio impegno per la produzione dicultura tramite ricerche qualitative e quantitative approfondite, il cui obiettivo è rispondere alle mutevoliesigenze della società in cui viviamo.