Juventus, bilancio in rosso: ok aumento di capitale fino a 300 milioni. Titolo giù in Borsa

​Si muove in profondo rosso a Piazza affari la Juventus, mostrando una perdita del 6,64%. A pesare sulle azioni contribuisce la perdita registrata in bilancio 2018-2019 per 39 milioni di euro (rispetto al rosso di 19,2 milioni dell'esercizio precedente) e l'annuncio dal parte del cda di un aumento di capitale fino a 300 milioni nell'ambito del piano di sviluppo per gli esercizi 2019-2020 e 2023-24.



Venerdì scorso il consiglio di amministrazione della Juventus ha approvato il progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2019, che evidenzia ricavi pari a 621,5 milioni.



Il consiglio ha anche deliberato la convocazione dell'assemblea degli azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, per il prossimo 24 ottobre 2019, in unica convocazione presso l'Allianz Stadium.







Ultimo aggiornamento: 11:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA