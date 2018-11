Istat: aumentano i prezzi della produzione industriale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aumentano i prezzi della produzione industriale. Nel mese di ottobre si è verificato un aumento congiunturale dell'1,3% dell'indice dei prezzi alla produzione dell'industria. Su base annua si registra una crescita del 5,8%. È quanto è stato rilevato dai dati Istat.L'Istituto di Statistica evidenzia che sul mercato interno i prezzi alla produzione dell'industria aumentano dell'1,8% su settembre e del 7,1% su base annua. Al netto del comparto energetico la dinamica congiunturale è stazionaria e si stima un incremento tendenziale molto più contenuto (+1,0%).Sul mercato estero, continua l'Istat, la dinamica congiunturale è lievemente positiva (+0,1%) e su base annua si registra un aumento dell'1,9% (+1,5% area euro, +2,3% area non euro). Al netto dell'energia il ritmo di crescita tendenziale dei prezzi all'export è più contenuto (+1,0% per l'area euro e +1,3% per quella non euro).