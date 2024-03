Tobia Zevi: «patto tra comune e industria per valorizzare il patrimonio immobiliare della capitale»

Un patto con Unindustria per rigenerare il patrimonio immobiliare della Capitale. Si è svolto questo pomeriggio nella sede degli industriali un incontro tra la Presidenza e un’ampia platea di aziende che operano a Roma e nel Lazio, e l’Assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative di Roma Capitale, Tobia Zevi. In questa sede sono state presentate una serie di opportunità per attrarre investimenti privati, anche in partnership con la Pubblica Amministrazione, attivabili grazie a una serie di nuovi strumenti che l’Amministrazione capitolina ha approvato e implementato negli ultimi due anni.

L’Assessore ha sottolineato come la collaborazione con gli imprenditori sia essenziale per sostenere lo sviluppo economico e sociale della città, riqualificando il patrimonio immobiliare per favorire la rigenerazione urbana, l’attrazione di giovani talenti e di investimenti ad alto valore aggiunto, con l’affermazione di un modello di sviluppo sostenibile fortemente voluto dalla Giunta guidata da Roberto Gualtieri. “Siamo particolarmente lieti di collaborare con Roma Capitale sul tema della valorizzazione del patrimonio immobiliare dichiara Sabrina Florio, Vicepresidente di Unindustria con delega al Centro Studi.

L’obiettivo principale è quello di creare una collaborazione pubblico-privato in una logica di partnership così da realizzare ulteriori condizioni favorevoli per il territorio in termini di occupazione, innovazione e benessere per la collettività.

Per consentire tutto ciò servono progetti, capitali e competenze private, ma anche lo sforzo del settore pubblico, in questo caso Roma Capitale, per essere più trasparente, efficiente e veloce. Si tratta di una sfida complessa, ma non c’è alternativa se vogliamo trasformare la città – come indica il Sindaco Roberto Gualtieri – anche grazie a una politica del patrimonio ambiziosa a credibile” ha concluso Tobia Zevi, Assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative di Roma Capitale