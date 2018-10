Istat: esportazioni in calo, aumento delle importazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dati negativi per le esportazioni verso i paesi extra Ue che hanno registrato un calo congiunturale del 3,7% nel mese di settembre. Di conseguenza sono aumentate del 4,1% le importazioni. La flessione congiunturale delle esportazioni è estesa a quasi tutti i raggruppamenti principali di industrie, con l'eccezione dei beni di consumo durevoli, che sono aumentati dell'1,1%. L'energia (-13,9%) e i beni intermedi (-4,3%) hanno registrato una marcata riduzione. Per quanto riguarda le importazioni, l'aumento congiunturale è più intenso per i beni di consumo durevoli (+18,2%) e per i beni strumentali (+6,5%).Nel mese scorso, le esportazioni sono in diminuzione anche su base annua (-7,3% che si riduce a -3,1% eliminando l'effetto prodotto dal diverso numero di giorni lavorativi). La flessione è rilevante per i beni strumentali (-13,2%) e i beni di consumo durevoli (-7,1%). Le importazioni registrano invece un forte aumento tendenziale (+17,5% che aumenta a +21,8% dopo la correzione per i giorni di calendario), determinato principalmente dall'energia (+39,0%), dai beni di consumo durevoli (+33,6%) e dai beni strumentali (+21,6%).