Stop all'aumento dell'aliquota regionale Irpef per i redditi fino a 35 mila euro annui. La Regione ha firmato l'accordo con i sindacati per la riduzione della pressione fiscale, che aiuterà le famiglie del Lazio con i redditi più bassi. In particolare, il documento prevede, dal 1° gennaio 2025, l'eliminazione dell'addizionale del 1,60 per i redditi fino a 35 mila euro, attraverso l'azzeramento dell'aliquota per i redditi fino a 28 mila euro con riduzioni fra i 28 e i 35 mila euro.

Irpef Lazio, l'obiettivo

Per arrivare a questo obiettivo, entro il prossimo 15 aprile la Regione adeguerà la consistenza del fondo per la riduzione fiscale e per il sostegno al reddito delle famiglie, che attualmente è di 100 milioni di euro. «Desidero ringraziare le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil per aver firmato l'accordo sulla riduzione della pressione fiscale per i cittadini e i lavoratori del Lazio - commenta l'assessore regionale al bilancio, Giancarlo Righini - Si tratta di un ulteriore sforzo economico, ottenuto grazie a un proficuo lavoro svolto dal presidente Francesco Rocca, dalla giunta e dai consiglieri di maggioranza e opposizione in commissione Bilancio, che ha come scopo principale quello di dare ai cittadini del Lazio in maggiore difficoltà, la possibilità di guardare al futuro con maggiore fiducia». I cittadini «con redditi fino a 35 mila euro, anziché pagare il 3,33 per cento di addizionale regionale all'Irpef pagheranno solo 1,73 per cento che è il minimo previsto a oggi dalla legge - osserva il segretario generale della Uil Lazio, Alberto Civica - Adesso ci aspettiamo che prosegua il confronto sul bilancio, per dare risposta anche agli altri temi che abbiamo sollevato».

La collaborazione

Anche le opposizioni rivendicano il risultato ottenuto «Sono mesi che lo diciamo: il fondo taglia tasse si doveva e si poteva riconfermare», sottolinea Daniele Leodori, segretario regionale del Pd. «Siamo molto orgogliosi di poter raccontare che è stato trovato un accordo e che il fondo sarà più che raddoppiato rispetto alla proposta scritta nel bilancio regionale», dice Emanuela Droghei, vice presidente della commissione Bilancio alla Pisana. Intanto la commissione, presieduta da Marco Bertucci (Fratelli d'Italia), ha approvato oggi la legge di stabilità, mentre nella tarda serata di venerdì era arrivato il via libera al bilancio di previsione finanziario della Regione 2024-2026. I documenti sono parte integrante della manovra economica regionale ,che arriverà martedì all'esame dell'Aula della Pisana.