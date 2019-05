Inpgi, allarme della Corte dei Conti: «Quadro in preoccupante peggioramento»

Ultimo aggiornamento: 13:11

La Corte dei Conti lancia l'allarme sulle finanze dell'Inpgi, l'istituto di previdenza dei giornalisti. I risultati del 2017 «fotografano un quadro in deciso e assai preoccupante peggioramento», scrivono i giudici contabili nella relazione sull'istituto, sottolineando che la gestione economica principale fa registrare in quell'anno «un disavanzo di 100,61 milioni» e che «si riduce ulteriormente il saldo della gestione previdenziale e assistenziale», attestandosi a un rosso di 134 milioni. Risultati nel frattempo ulteriormente peggiorati visto che l'Inpgi ha(meno 167 milioni la gestione previdenziale) e si appresta a finire il 2019 con un rosso ancora più alto: 181 milioni (meno 178 la gestione previdenziale).La Corte dei Conti ricorda poi di aver già sottolineato «il perdurante andamento negativo dei saldi» e una situazione pesantemente compromessa «dalla profonda crisi del settore dell'editoria». I magistrati contabili rilevano inoltre che «le proiezioni del nuovo bilancio tecnico, riferito al periodo dal 2018 al 2067, evidenziano come l'Inpgi non sia in grado di mantenere la solvibilità prospettica, esaurendo il proprio patrimonio già nel 2028».Commissario in vista dunque? I giudici precisano di avere solo la competenza di illustrare la situazione dei conti, spetta poi alla commissione parlamentare di controllo sugli enti previdenziali decidere se trasmettere la segnalazione ai ministeri vigilanti (Lavoro ed Economia) per eventuali provvedimenti.