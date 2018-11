Boeri: no allo scippo di contribuenti all'Inps per salvare la casse private come quella dei giornalisti

Ultimo aggiornamento: 15:02

No allo «scippo di contribuenti all'Inps per finanziare delle casse private, come ad esempio quella dei giornalisti». Lo ha detto il presidente Inps Tito Boeri intervenendo domenica ser a Che tempo che fa su Rai1 ospite di Fabio Fazio. Boeri si riferiva all'ipotesi, di cui si discute ultimamente, di far confluire alcune categorie di contribuenti, come per esempio quella dei comunicatori, che attualmente versano i contributi all'Inps, nell'Inpgi, l'istituto di previdenza dei giornalisti italiani, in crisi da anni. «Questo è un modo per obbligare delle persone che avevano pianificato già con l'Inps di finanziare altre persone, con pensioni anche molto generose», ha aggiunto riferendosi agli assegni dei giornalisti già in pensione.L'Inpgi registrerà quest'anno un disavanzo (cioè la differenza tra entrate contribuitive e uscite per le prestazioni) di circa 175 milioni di euro, un rosso che nelle previsioni dello stesso istituto salirà a 181 milioni nel 2019. Numeri molto preoccupanti che hanno fatto scattare l'allarme anche nel governo.Boeri a Che tempo che fa ha poi criticato poi la manovra, che considera avulsa dalla realtà. «Misurarsi con la realtà non vuole dire tradire l'elettorato ma scendere con i piedi per terra», «fare tutto quello che si è promesso sarebbe eccessivamente costoso e rischierebbe di scardinare il sistema pensionistico con cui gli attuali lavoratori pagano i pensionati», ha affermato ancora il presidente Inps, secondo cui «in campagna elettorale sono state fatte promesse impegnative, poi bisogna fare i conti con la realtà, lo spread, con chi compra i titoli di stato e i vincoli di bilancio».«Nessunissima intenzione» di fare politica, ha assicurato poi Boeri, rispondendo a una domanda sulle critiche mosse dal vicepremier Matteo Salvini, che ne ha chiesto le dimissioni. «Ho scelto nella mia vita di insegnare e fare ricerca: con gioia guardo alla possibilità di ritornare a farlo». Le dimissioni sollecitate da Salvini? Se il Governo «mi avesse convocato nelle forme opportune e chiesto di lasciare certamente lo avrei fatto». Intanto, ha aggiunto Boeri: «Sono verso la fine del mio mandato, mancano due mesi e mezzo, e in questi due mesi e mezzo ci sono tante cose da fare».