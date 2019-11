Ilva, ArcelorMittal lascia Taranto: «Troppe interferenze dei giudici»​. Vertice d'urgenza al Mise alle 15

Oggi Am InvestCo Italy ha notificato ai commissari straordinari dell' Ilva la volontà di rescindere l'accordo per l'affitto con acquisizione delle attività di Ilva Spa e di alcune controllate acquisite secondo l'accordo chiuso il 31 ottobre. Lo si legge in un comunicato della multinazionale. Per questo motivo è stato convocato un vertice urgente alle al Mise.

Alle 15.30 i ministri Stefano Patuanelli (Sviluppo Economico), Giuseppe Luciano Provenzano (Sud), Sergio Costa (Ambiente) terranno un incontro al Mise sul futuro del gruppo Ilva dopo la comunicazione di ArcelorMittal di voler rescindere il contratto. Al vertice - secondo quanto risulta all'Ansa - potrebbe aggiungersi il ministro dell'economia Roberto Gualtieri.

Ex Ilva, Patuanelli: chiederemo rispetto accordi, governo compatto per siderurgia. FimCisl: alternativa è 5mila esuberi o l'azienda lascia

«Secondo i contenuti dell'accordo» del 31 ottobre 2018 ArcelorMittal «ha chiesto ai Commissari straordinari di assumersi la responsabilità delle attività di Ilva e dei dipendenti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione» della volontà di ArcelorMittal di lasciare l'Ilva. È quanto si legge in un comunicato del gruppo.

LE REAZIONI

«Apprendiamo la notizia della volontá di ArcelorMittal di comunicare ai commissari la volontà di recedere il contratto. Significa che partono da oggi i 25 giorni per cui lavoratori e impianti ex Ilva torneranno all'Amministrazione Straordinaria. Tra le motivazioni principali, il pasticcio del Salva-imprese sullo scudo penale. Un capolavoro di incompetenza e pavidità politica: non disinnescare bomba ambientale e unire bomba sociale». Lo afferma il segretario nazionale della Fim Cisl Marco Bentivogli.

«Se il governo tasse, sbarchi, e manette farà scappare anche i proprietari dell' Ilva, - sottolinea il leader della Lega Matteo Salvini. - mettendo a rischio il lavoro di decine di migliaia di operari e il futuro industriale del Paese sarà un disastro, e le dimissioni sarebbero l'unica risposta possibile. La Lega chiede che Conte venga a riferire urgentemente in Parlamento».

«Come temevamo, ci sono riusciti. Hanno fatto chiudere l' Ilva. Questo governo, con la sua ideologia di decrescita, è un flagello per l'economia e i lavoratori italiani». Così il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari.

«Il ritiro di Arcelor Mittal dall' Ilva è il risultato della colpevole incapacità del governo. Ô un crimine contro il lavoro e contro l'Italia: ne risponderanno davanti agli italiani. Il Movimento 5 Stelle, che guida ininterrottamente il Ministero competente, prima con Di Maio e adesso con Patuanelli, dovrebbe chiedere scusa per aver finalmente centrato un suo obiettivo: volevano chiudere l' Ilva e ci stanno riuscendo. I complici, però, di questo misfatto non hanno meno responsabilità: Renzi e Zingaretti, fra una conferenza all'estero del primo e una festa dell'Unità dell'altro, dovrebbero dare spiegazioni. Conte e Patuanelli hanno il dovere di riferire immediatamente in Parlamento». Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.



Ultimo aggiornamento: 14:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA