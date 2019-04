Iccrea, ok dei soci al bilancio. Maino confermato presidente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Via libera dell'assemblea dei soci di Iccrea al bilancio 2018, chiuso con un utile consolidato di 7,5 milioni di euro. Rinnovato anche il consiglio di amministrazione per il triennio 2019-2022 (con cinque consiglieri indipendenti) e confermato Giuseppe Maino alla presidenza del cda di Iccrea Banca, l'istituto a capo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. Maino, 66 anni, è il presidente della Banca di Credito Cooperativo di Milano, la più grande Bcc lombarda.Il nuovo Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, costituito lo scorso 4 marzo, riunisce 142 istituti di credito cooperativo, ha un attivo di 150 miliardi di euro, di cui 83 miliardi di impieghi a clientela, con un'incidenza dei crediti deteriorati netti del 7,9% (in forte contrazione rispetto all'anno precedente) e un total capital ratio del 15,7%.Per Iccrea quello del 2018 è «un risultato soddisfacente», «anche in relazione a significativi eventi di natura straordinaria, tra cui la contribuzione al Fondo di Risoluzione per complessivi 34 milioni e gli oneri progettuali connessi alla costituzione del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, per 24 milioni». A sostegno delle Bcc e dei loro territori, il gruppo Iccrea ha corrisposto 427 milioni di euro di commissioni per l'operatività svolta insieme nei vari segmenti del Gruppo. Un risultato in crescita dell'11% rispetto all'esercizio precedente.«Nonostante il grande sforzo prodotto nella costruzione del Gruppo Bancario Cooperativo - ha aggiunto Leonardo Rubattu, Direttore Generale di Iccrea Banca - le strutture esecutive del Gruppo bancario Iccrea non hanno mai fatto mancare il supporto quotidiano all»operatività delle Bcc. Nel 2018, lo stock dei finanziamenti alle Bcc ha raggiunto 19 miliardi di euro, quello alle famiglie e imprese soci e clienti delle Bcc rispettivamente 2,1 e 9,2 miliardi di euro».Iccrea è il più grande Gruppo bancario cooperativo in Italia e tra i primi 4 gruppi del credito del Paese. Al 31 dicembre 2018, può contare su più di 4 milioni di clienti, oltre 2.600 sportelli presenti in 1.745 comuni italiani.