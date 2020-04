RIETI - Coronavirus, la Bcc Roma dona 10 mila euro alla Asl di Rieti per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

Donati anche 2 Ecoscopi digitali portatili che saranno impiegati dall’Ospedale de’ Lellis di Rieti.

La Banca ha inoltre promosso una raccolta fondi allo stesso scopo e stanziato un plafond creditizio di 150 milioni di euro a supporto di famiglie e imprese.

La Banca di Credito Cooperativo di Roma ha donato 10mila euro alla Asl di Rieti, per fronteggiare l’emergenza dovuta alla diffusione del Coronavirus. L’intervento si inserisce nell’ambito delle iniziative di solidarietà della BCC di Roma, a favore di ospedali e ASL delle tre regioni in cui è presente la Banca, quali Lazio, Veneto e Abruzzo.

La Banca ha inoltre donato alla ASL Rieti due Ecoscopi digitali portatili, con sistema palmare tascabile, che saranno impiegati dall’Unità di Terapia Intensiva dell’Ospedale de’ Lellis di Rieti, per le attività Covid.

BCC Roma è la più grande banca di credito cooperativo in Italia e conta 189 agenzie e 20 tesorerie.

Oltre al piano solidaristico, la Banca è intervenuta anche su quello creditizio. Dopo un primo intervento di supporto per venire incontro alle impreviste esigenze di liquidità degli operatori turistici e dei pubblici esercizi, BCC Roma ha reso disponibile un plafond di 150 milioni di euro, a sostegno degli operatori economici, imprese e famiglie. La misura è volta non soltanto a sostenere nelle attuali difficoltà soci e clienti, ma anche per il riavvio dell’attività appena l’evoluzione della situazione di emergenza lo consentirà.

