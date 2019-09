Vacanze, 7 italiani su 10 aprono i profili social almeno una volta al giorno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Italiani sempre più social durante le vacanze. Secondo un sondaggio realizzato da Groupon in occassione del "back to work" più di 7 italiani su 10 accedono ai propri profili social almeno una volta al giorno quando si trovano in vacanza, un 26% invece li apre dalla 2 alle 5 volte al giorno mentre un 11% abbondante ha sviluppato una vera e propria dipendenza, accedendo ai propri canali social più di 10 volte nell'arco della stessa giornata. Solo un 2% ha dichiarato di guardarli solo una volta durante l'intera periodo di villeggiatura.Per che cosa sono utilizzati i social durante le vacanze? Gli italiani sicuramente amano condividere le proprie ferie: un buon 42% li usa, infatti, per pubblicare foto e video dei posti che hanno visitato. Un 35%, invece, per curiosare cosa fanno gli amici, gli influencer e i vip mentre un 28% per prendere spunto per attività da fare in vacanza. Una parte (15%) consulta i canali social per cercare suggerimenti sui menù del luogo, un'altra piccola parte (7%) per conbattere la noia e infine un 2% che cerca sui social consigli su come vestirsi.Dal sondaggio è emerso anche che a un ben 48% degli italiani piace pubblicare una foto ogni tanto con frasi di impatto per condividere i momenti più belli delle proprie vacanze, seguito da un 11% che preferisce invece creare una gallery unica a fine estate. Infine ci sono gli amanti dei video (11%), che utilizzano le Instagram Stories ossia mini-video di pochi secondi che permettono di immortale ogni singolo istante di vacanza.Nonostante gli italiani non disdegnino esibire le proprie vacanze, non sembrano invece essere particolarmente competitivi. L'87% degli utenti ha dichiarato, infatti, che non è preoccupato per eventuali paragoni tra le proprie vacanze e quelle degli altri "amici social" mentre un 9% ha confessato di sentire la competizione e che vedere le foto degli altri lo fa sentire in difetto seguito da un 5% che ha svelato di pubblicare scatti incredibili nel tentativo di superare gli altri.Infine i social anche come fonte di informazione per la scelta della propria destinazione. Circa 4 italian su 10 hanno dichiarato di aver scelto almeno una volta nella vita una vacanza prendendo ispirazione dalle foto pubblicate dai "travel influencer" sui canali social. Più in generale internet è un mezzo ormai fondamentale per scegliere le proprie vacanze, il 31% degli italiani usa i portali di viaggio, un 30% i siti web delle destinazioni di viaggio, un 16% i siti web degli hotel, un 12% i canali social delle destinazioni di viaggio e un 9% i canali di social di amici e parenti.