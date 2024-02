Ferrari, premio ai dipendenti fino a 13.500 euro legato alle presenze a lavoro. Le condizioni

I 5.000 dipendenti di Ferrari in Italia quest'anno riceveranno un premio di competitività fino a 13.500 euro. Il prossimo anno il valore massimo potrà arrivare a circa 17.000 euro. Il premio sarà commisurato alle presenze al lavoro: per raggiungere il massimo bisognerà non avere fatto neppure un'assenza durante l'anno.

«Nel corso del 2023 abbiamo compiuto progressi rilevanti nel nostro percorso verso la neutralità delle emissioni di carbonio. Abbiamo ridotto le emissioni Scope 1 e 2 del 7% nel 2023 e del 16% rispetto al 2021». Lo ha detto Benedetto Vigna, amministratore delegato della Ferrari, durante la conference call con gli analisti finanziari sui conti del 2023. «Abbiamo costruito il nostro primo prototipo di motore con materiali riciclati alluminio. Abbiamo anche installato pannelli solari che forniscono una potenza massima di 2,4 megawatt in più rispetto allo scorso anno. Nei prossimi mesi sarà resa disponibile una potenza aggiuntiva di 1 mw massimo da parte della Renewable Energy Community. la prima comunità energetica in Italia sostenuta da un'impresa industriale a beneficio del territorio. E questo è solo una dimostrazione dell'obbligo morale che sentiamo di restituire qualcosa alla comunità locale» ha spiegato Vigna.