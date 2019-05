EssilorLuxottica, raggiunto accordo per superare problemi governance

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha annunciato la sigla di une gettare le basi per un rinnovato avvio di una profonda collaborazione tra Essilor e Luxottica.Ildi EssilorLuxottica ha approvato all'unanimità questo accordo, chetra le parti e punta a rendere più efficiente ed efficace da subito la struttura del Gruppo da un punto di vista operativo. Laprevista dal Combination Agreement resteràalla data dell'assemblea generale degli azionisti nelIn base all'accordo,hanno conferito(Vicepresidente - CEO di Luxottica Group)(CEO di Essilor International) di sviluppare ildi EssilorLuxottica ed accelerare la semplificazione del nuovo Gruppo, integrando le due società operativeI due manager incaricati, a loro volta, hanno approvato laper le funzioni chiave del Gruppo., in sostituzione di Bernard Hours, che ha chiesto di essere sollevato dal suo incarico, e diventerà anche membro del Comitato Strategie. Il Board ha confermato la, fra cui sono candidati gli stessi Francesco Milleri e Laurent Vacherot.Questa nuova intesa metterà fine a tutte le richieste esistenti ed al procedimento legale pendente, ovvero alla richiesta di arbitrato presentata da Delfin dinanzi al Tribunale Arbitrale Internazionale della Camera di commercio internazionale il 27 marzo 2019.Preso atto di questa intesa,presentata il 18 aprile 2019 per la, nell'assemblea degli azionisti convocata per il 16 maggio 2019, di unin EssilorLuxottica ed ha assicurato cheper la nomina di due ulteriori direttori. Il rappresentante di Valoptec presso il Consiglio di EssilorLuxottica integrerà i Comitati Strategici e di Integrazione della Società.