ENI, multa Antitrust per campagna pubblicitaria ENI diesel+

(Teleborsa) -. L'Antitrust ha irrogato una sanzione di 5 milioni di euro al colosso italiano degli idrocarburi per la diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli utilizzati nella campagna promozionale che ha riguardato il carburante, sia relativamente all'affermazione del positivo impatto ambientale connesso al suo utilizzo, che alle asserite caratteristiche di tale carburante in termini di risparmio dei consumi e di riduzioni delle emissioni gassose.L'ingannevolezza dei messaggi derivava in primo luogo dalla confusione fra il prodotto pubblicizzato EniDiesel+ e la sua componente biodiesel HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), chiamata da Eni "Green Diesel", attribuendo al prodotto nel suo complesso vanti ambientali che non sono risultati fondati.e si è impegnata a non utilizzare più, con riferimento a carburanti per autotrazione, la parola "green".