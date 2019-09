© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, la società finanziaria di diritto olandese del Gruppo, controllata da Enel ha lanciato ieri sul mercato statunitense e sui mercati internazionali un'destinata a investitori istituzionali per un totale di 1,5 miliardi di dollari USA, pari a un controvalore complessivo in euro di circa 1,4 miliardi.L'emissione, garantita da Enel, ha ricevuto richieste in esubero per quasi tre volte,ed una partecipazione significativa dei c.d.(SRI), permettendo al Gruppo Enel di continuare a diversificare la propria base di investitori.Il successo ottenuto sui mercati dall'emissione, si legge in una nota, è un segnale di riconoscimento di tale strategia e della capacità del Gruppo di generare valore. Il valore della sostenibilità si è infatti riflesso sulle meccaniche di domanda e di pricing dell'emissione, consentendo ad Enel di ottenere unrispetto ad una potenziale emissione di bond senza caratteristiche sostenibili.Questa emissione obbligazionaria, prima nel suo genere e destinata a soddisfare l'ordinario fabbisogno finanziario della società, prosegue il comunicato, è legata alla capacità del Gruppo di raggiungere, al 31 dicembre 2021, una(su base consolidata). Per assicurare e garantire la trasparenza dei risultati, il raggiungimento di tale obiettivo (al 30 giugno 2019 già pari al 45,9%) sarà oggetto di specifico assurance report rilasciato dal revisore contabile incaricato.In particolare, l'con scadenza 10 settembre 2024. Iled il. La data prevista per il regolamento dell'emissione è il 10 settembre 2019.Ilsino a scadenza del prestito obbligazionario a fronte del raggiungimento dell'obiettivo sostenibile sopra riportato alla data del 31 dicembre 2021. In caso di mancato raggiungimento di tale obiettivo, verrà applicato un meccanismo di step up con un incremento di 25bps del tasso di interesse, a decorrere dal primo periodo di interesse successivo alla data di pubblicazione dell'assurance report del revisore contabile.Contestualmente all'emissione, Enel ha strutturato il primo "SDG Linked Cross Currency Swap" al mondo. Caratteristiche peculiari di questo strumento derivato con cui il Gruppo si copre dal rischio di cambio dollaro-euro e di tasso, è l'impegno della banca con cui è stato sottoscritto a supportare lo sviluppo di attività di "(PIF) e l'ottenimento di uno sconto nel costo dell'operazione dovuto al fattore sostenibilità, in linea con la struttura del bond.L', primo operatore privato a livello mondiale per capacità installata rinnovabile, a contribuire al raggiungimento dell'obiettivo SDG 7.2, ovvero "".L'elevata domanda da parte degli investitori per il "" emesso da Enel Finance International N.V. conferma ancora una volta l'apprezzamento dei mercati finanziari per la solidità della strategia sostenibile del Gruppo e dei conseguenti risultati economico-finanziari, ormai proiettati verso una. L'emissione, infatti, segue iemessi da Enel Finance International N.V. nel mercato europeo, di ammontare totale pari a 3,5 miliardi di euro.