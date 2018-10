Economia del mare: settore in crescita del 2,5%

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dati positivi per l'economia del mare. È un settore decisamente in crescita: del 2,5% rispetto al 2016 e del 10,5% rispetto al 2011. Conta, inoltre 194.516 aziende presenti nei registri delle imprese delle Camere di commercio al 31 dicembre 2017 (3,2% del totale tra costa ed entroterra). Il turismo marino esprime quasi due terzi della blue economy (115 mila imprese, somma di ricettività, ristorazione e attività sportive e ricreative). Seguono la filiera ittica (quasi 34 mila imprese, 17,3% del totale) e la cantieristica (27 mila, 13,9% del totale).La Liguria si conferma la regione in cui l’economia del mare ha il peso più elevato sul tessuto imprenditoriale locale (9,2% del totale). Altre sei regioni superano la soglia del 4% (circa un punto percentuale al di sopra della media nazionale): tre nel Sud (Sardegna, Sicilia e Calabria, rispettivamente 5,8%, 4,8% e 4,5%, a cui si aggiunge la Campania con 4,0%) e due nel Centro (Lazio e Marche, 5,4% e 4,5%).Il Lazio è la terza regione in Italia per incidenza delle imprese dell’economia del mare rispetto al totale delle imprese regionali (5,5%). Nella classifica nazionale delle province Latina si trova al ventiduesimo posto mentre Roma occupa la ventitreesima posizione.È quanto viene evidenziato dai dati elaborati dal servizio Studi economici e statistici di Si.Camera, contenuti nel VII rapporto nazionale sull’economia del mare e nel III rapporto sul Lazio. I dati sono stati presentati nel corso della “tre giorni” della IV Giornata Nazionale sull’Economia del Mare, la rassegna sulla blue economy organizzata dalla Camera di Commercio di Latina e dall’Azienda Speciale dell’Economia del Mare, in collaborazione con Unioncamere Nazionale e Unioncamere Lazio, svoltasi a Sabaudia e Gaeta.«Si tratta di numeri importanti per un settore che dà lavoro a 880mila addetti. Il comparto è in grande salute. Contiamo, nel giro di qualche anno, grazie alla collaborazione di tutti i players istituzionali, di portare anche le grandi navi da crociera nel Lazio Meridionale, territorio che ha ancora notevoli potenzialità da esprimere», ha dichiarato il commissario straordinario della Camera di Commercio di Latina Mauro Zappia.Il comparto, inoltre, da quest’anno accademico acquista maggiore forza con l’istituzione, per la prima volta in Italia, di un corso di laurea triennale in “Ingegneria delle Tecnologie per il Mare”, promosso dall’Università degli Studi di Roma Tre nella sede di Ostia.Tra i partecipanti alla "tre giorni": l'assessora all’Ambiente della Regione Lazio Enrica Onorati, i sindaci di Gaeta e Sabaudia Cosmo Mitrano e Giada Gervasi e il presidente della Confcommercio Lazio Giovanni Acampora.Al centro degli workshop che si sono tenuti ci sono stati temi legati alle navi da crociera, ai superyacht insieme a tematiche legate al turismo sportivo, alla pesca, all'ambiente e allo sviluppo delle aree marittime.