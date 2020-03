Coronavirus, Huawei e Fastweb donano 500 tablet e telefonini ai ricoverati in Lombardia e Veneto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' uno dei grandi crucci che affligge i malati ricoverati di Covid-19 : non poter vedere e avere il conforto dei propri familiari. Per allievare un po' questo forte disagio psicologico potrebbe esserci la tecnologia, ma non tutti i malati, soprattutto quelli che anziani, hanno telefonini adatti alle videochiamate. E proprio pensando a questo problema, segnalato da molti medici, Huawei e Fastweb hanno deciso, insieme, di donare agli ospedali di Lombardia e Veneto, per metterli a disposizione dei pazienti affetti da Covid-19 ricoverati, 500 fra tablet e smartphone. I dispositivi, equamente divisi fra le due regioni, saranno pronti all'uso, quindi, dotati di sim e già configurati, consentendo così alle persone malate di comunicare con i familiari, benché in modo virtuale.L'obiettivo dell'iniziativa «è di offrire un supporto psicologico grazie alla tecnologia - si legge in una nota -. Uno degli aspetti critici segnalati dagli operatori sanitari è infatti proprio quello dell'isolamento dei malati dai propri cari, in una fase di grande di sofferenza». Il contributo si inserisce in una serie di iniziative più ampie che le due aziende stanno mettendo in campo, anche in risposta all'appello lanciato dal Ministro per l'Innovazione con l'iniziativa Solidarietà Digitale.