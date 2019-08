Tra i vitigni in Australia o in California: Confagricoltura offre stage all'estero ai giovani

Tirocini e stage nelle campagne americane e australiane. E' il progetto formativo che l'associazione dei giovani di Confagricoltura offre non solo ai giovani agricoltori, ma anche agli studenti di Agraria, di Scienze forestali e di Enologia. Le iscrizioni si apriranno a settembre per partire a gennaio 2020.



Per eccedere ai super stage

sta parlare un buon inglese e avere pratica certificata nel settore primario. Per l’Australia avere meno di 30 anni, mentre per gli Usa aver compiuto 21 anni, al resto pensiamo noi

il presidente dei giovani agricoltori di Confagricoltura, Francesco Mastrandrea.



Le opportunità di tirocinio all’estero sono tante. In Australia si potrà vendemmiare in Barossa Valley, oppure a Limestone Coast, o a Mount Lofty Ranges, Riverland, Clare Valley, e altri posti ancora. Negli Usa è possibile effettuare tirocini formativi in tutti i settori agricoli. Per il vitivinicolo l’esperienza californiana può spaziare da Sonoma alla Napa Valley, senza tralasciare l’Oregon, in particolare Willamette Valley con i suoi Pinot noir e Chardonnay, o nello stato di Washington famoso per la produzione di vini pregiati.

Oltre al vino – spiega Mastrandrea – le occasioni sono moltissime, dai grandi allevamenti suinicoli ai ranch, alla ricerca applicata sugli alberi da frutta, ma anche ai programmi di silvicoltura e gestione delle risorse forestali in collaborazione con l’US Forest Service

. I tirocini vengono cuciti su misura partendo dal proprio progetto di crescita professionale e permettono di arricchire le proprie competenze, confrontando metodi diversi, ma anche approcci culturali e colturali assai distanti dai nostri.

