Giornata Mondiale dell'Alimentazione, Confagricoltura: «Produrre di più con una minore pressione sulle risorse»

In occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione che si celebra oggi, 16 ottobre, il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti ha parlato di agricoltura e risorse, a partire da quella idrica: «L’acqua è una risorsa essenziale per la sicurezza alimentare globale. Un apporto idrico insufficiente riduce la produttività e i raccolti. - ha spiegato -. In Italia, ad esempio - l’80% della produzione agricola complessiva proviene dal 20% delle aziende irrigue».

«Bene ha fatto la FAO a mettere al centro della riflessione l’acqua come fonte di vita e di cibo.

Dobbiamo prepararci a produrre più cibo per rispondere alla domanda di una popolazione mondiale destinata a crescere di due miliardi di persone», prosegue Giansanti.

«La sfida è assolutamente chiara - ha affermato il presidente - produrre di più con una minore pressione sulle risorse naturali. Occorre puntare con maggiore decisione sulla diffusione delle innovazioni tecnologiche e digitali all’interno delle imprese agricole che producono per il mercato». «Con l’agricoltura di precisione - ha spiegato - è possibile ridurre sensibilmente il consumo di acqua, intervenendo al momento giusto e con la giusta quantità, annullando gli sprechi. Un grande apporto potrà arrivare dalle tecniche genomiche».

La siccità ha provocato ingenti danni all’agricoltura su scala globale, rileva Confagricoltura. Da ultimo, le stime sulla produzione di cereali in Australia e Canada sono state ridotte, rispettivamente di tre e due milioni di tonnellate. Secondo l’indice della FAO, le quotazioni del mais sono salite a settembre del 7% sul mese precedente, a causa dell’aumento dei costi di trasporto su chiatta negli USA per l’abbassamento dei livelli d’acqua del fiume Mississippi, dove transita gran parte del prodotto destinato all’esportazione.

I prezzi dello zucchero hanno raggiunto il livello più alto dalla fine del 2010, per la riduzione dei raccolti previsti in India e Thailandia. «La ridotta disponibilità di acqua va inquadrata nel più ampio fenomeno del cambiamento climatico», rileva il presidente di Confagricoltura.

«I dati diffusi dalla FAO sono impressionanti. Nel giro di trent’anni, gli eventi climatici eccezionali hanno provocato una perdita di produzione agricola e zootecnica nell’ordine di 3,8 trilioni di dollari. Vale a dire 123 miliardi in media l’anno, corrispondenti al 5% del PIL agricolo globale - precisa Giansanti - con pesanti conseguenze anche sulla tenuta politica e sociale nei paesi più colpiti».

«Il rapporto evidenzia che con maggiori investimenti e pratiche colturali più avanzate, è possibile ridurre i danni ed assicurare una maggiore sostenibilità dei sistemi agroalimentari», conclude Giansanti.