Concorsi pubblici, l'Agenzia delle Entrate assume oltre 4100 risorse specializzate in tecnologie informatiche

L'Agenzia delle Entrate si muove sulla scia delle indicazioni del ministero dell'Economia per dare l'avvio alla modernizzazione della macchina operativa del fisco. In questo senso va letto il prossimo inserimento di nuove figure professionali con l'assunzione di almeno 4.113 unità entro la seconda metà del 2024. A renderlo noto è il Sole 24 ore. Un arruolamento di professionalità specializzate anche in tecnologie informatiche che vanno a ricevere le linee guida del Pnrr in chiave lotta all'evasione fiscale e migliorare l'efficienza da remoto dei servizi dell'Agenzia.

L'evasione fiscale

Come emerso nel documento che aggiorna la Relazione 2023 sull'economia non osservata e sull' evasione fiscale e contributiva per gli anni 2016-2021 l'evasione fiscale e contributiva costa alle casse dello Sato mancate entrate per quasi 84 miliardi.

Il concorso e i requisiti

I rquisiti richiesti nel bando di concorso per il reclutamento di funzionari analista dati, infrastrutture e sicurezza informatica sono attività connesse all’esercizio, sviluppo e monitoraggio del sistema informatico, definizione dei piani di sviluppo tecnologico, supporto nell’individuazione delle esigenze di automazione, analisi tecnologica, assistenza tecnica per la realizzazione delle procedure, attività di sicurezza, analisi dei dati e cooperazione informatica, monitoraggio dei contratti ICT.