Concorsi pubblici, bandi per 1.110 posti a tempo indeterminato nei ministeri con scadenza domande a gennaio. Requisiti e profili richiesti

Concorsi pubblici. Dai 267 posti di funzionari del Ministero della Difesa ai 381 di quello degli Affari Esteri; dagli oltre 400 inquadramenti per il dicastero dell'Agricoltura ai 54 profili per la giunta regionale della Calabria. Sono diverse le procedure pubbliche per le assunzioni nella Pa (per un totale nei soli ministeri di 1.110 posti a tempo indeterminato) per accedere alle quale le domande vanne presentate entro gennaio.

Isee 2024, come cambia: nuovo modello di calcolo. Assegno inclusione e Irpef dei figli: le novità del Dsu

Sul portale Formez - così come su quello inPa - è possibile consultre i bandi nell'ambito della commissione interministeriale Ripam. Di seguito le principali procedure con requisiti, termine ultimo per presentare le domane e profili richiesti.