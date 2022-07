BPER Banca, firmato un accordo di partnership con Federnuoto

(Teleborsa) - BPER Banca e Federazione Italiana Nuoto hanno sottoscritto un accordo di partnership per la prossima stagione sportiva. L'intesa è stata presentata questa mattina in Campidoglio in occasione della conferenza stampa dei Campionati Europei di Nuoto, in programma a Roma dall'11 al 21 agosto 2022, alla presenza, tra gli altri, del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport Valentina Vezzali, del presidente e amministratore delegato di Sport e Salute Vito Cozzoli e ai campioni Gregorio Paltrinieri, Lucrezia Ruggiero e Giorgio Minisini.

Nato da una precisa scelta strategica l'accordo, vede le due realtà impegnate nella promozione delle eccellenze nazionali e nella creazione e condivisione di valori importanti che lo sport riesce a veicolare, tra cui il rispetto, la collaborazione, il risultato, l'integrazione, l'appartenenza, la competizione, la disciplina, la costanza, il gioco di squadra, l'impegno. Con questo accordo il movimento della Federnuoto, dagli organi centrali a quelli periferici, dalle società ai tesserati, potrà usufruire di importanti convenzioni per alimentare la propria attività, sostenerne la crescita e avviare iniziative per limitare gli effetti di alcuni fattori congiunturali, come ad esempio i recenti rincari dei costi energetici. "Le famiglie e le società sportive, in particolare quelle che gestiscono impianti natatori, – ha affermato il presidente della Federnuoto, Paolo Barelli – stanno vivendo un lunghissimo periodo di crisi e hanno bisogno, ora più che mai, di strumenti idonei per affrontare con rinnovata fiducia l'uscita da un momento economico estremamente delicato. La partnership con BPER Banca darà alle società sportive e ai nostri tesserati l'opportunità di accedere a finanziamenti e servizi fondamentali per arginare l'emergenza e proseguire al meglio l'attività. Colgo l'occasione per ringraziare pubblicamente BPER Banca per la fiducia e il sostegno accordatoci. Mi auguro che questa collaborazione, basata su valori etici e sociali condivisi, possa portare benefici per tutti e consolidarsi nel tempo".

"La partnership con Federnuoto – ha dichiarato il– vuole investire nella promozione delle eccellenze nazionali, valorizzando un ambito sportivo di cui apprezziamo l'alta rilevanza sociale e valoriale, che grazie al grande lavoro svolto è diventato uno dei più praticati e apprezzati del Paese. Parlare a nome di una Banca rappresenta una grande responsabilità, soprattutto in un contesto complesso come quello attuale. Il nostro ruolo è importante per fornire a famiglie e imprese gli strumenti necessari ad avviare nuovi percorsi di ripresa e sviluppo. Esiste però anche un altro tipo di responsabilità, legata alla consapevolezza che il valore creato non è solo economico. E dare valore ai nostri territori e alle eccellenze che sono conosciute nel mondo rappresenta una grande soddisfazione".

Rossetti, BPER banca ha sottoscritto oggi un accordo con la Federnuoto. In cosa consiste?

"L'accordo con la Federazione Italiana Nuoto è il naturale seguito all'attenzione che abbiamo nei confronti dello sport come banca ormai di livello nazionale che si sta affermando su tutto il territorio. Crediamo che lo sport, assieme alla famiglia e alla scuola, sia uno dei vaccini valoriali per i giovani che seguiamo da sempre soprattutto nella parte degli sport giovanili. Affianchiamo, quindi, oggi con grande piacere la Federazione Italiana Nuoto che ogni anno mette in vasca mediamente ogni 15 giorni 5 milioni di utenti a cui se ne aggiungono altri 5 di accompagnatori ai quali possiamo offrire i nostri servizi sia lato investimenti che finanziamenti. Siamo main sponsor degli Europei di nuoto in un momento in cui il trascinamento di questi mondiali trionfali, speriamo abbia una naturale conseguenza a Roma quindi siamo assolutamente vicini a questo sport".

A livello di presenza sul territorio e di crescita della banca, qual è l'importanza dell'acquisizione di Banca Carige?

"L'acquisizione di Banca Carige è parte di un percorso. Con l'acquisizione delle 620 filiali dal mondo Intesa siamo cresciuti in un weekend del 40% e siamo riusciti a integrarli in meno di 6 mesi. Carige è stata la naturale prosecuzione di questo tipo di espansione che crediamo ci consolidi in una regione assolutamente importante come la Liguria. Acquisiamo una banca che ha 500 anni di storia, acquisiamo dei colleghi che sono stati resilienti nel corso di questi anni e che sono sicuro daranno un ulteriore contributo una volta entrati in un porto sicuro".