Borse, prevalgono le vendite. Piazza Affari in calo

Ultimo aggiornamento: 18:26

Le tensioni geopolitiche in Medio Oriente continuano a tenere sotto pressione le Borse. Chiudono tutte in calo le Piazze del Vecchio Continente con Londra che ha lasciato lo 0,6%, Francoforte lo 0,7%, Parigi lo 0,5% e Milano lo 0,5 per cento. L'oro è il rifugio in questo momento di incertezza e le sue quotazioni sono sui massimi dal 2013(scambiato a 1.564 dollari l'oncia, in leggero calo rispetto a venerdì) mentre il petrolio (Wti Crude Future a febbraio 2020) vale 63,13 dollari al barile.Sulla parità lo spread, che rimane a quota 163 punti base, con il rendimento del Btp decennale che si posiziona all'1,34%.Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, brilla Leonardo, con un forte incremento (+2,79%). Buoni spunti su ENI, che mostra un ampio vantaggio dell'1,49%. Giornata moderatamente positiva per Tenaris, che sale di un frazionale +0,59%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su Nexi, che prosegue le contrattazioni a -3,93%. Vendite a piene mani su Banco BPM, che soffre un decremento del 2,35%. Pessima performance per STMicroelectronics, che registra un ribasso del 2,28%. Bper lascia sul tappeto una perdita del 2,05%.