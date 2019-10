Borse europee continuano caute la seduta

Ultimo aggiornamento: 12:59

Le Borse europee a metà seduta recuperano e, pur caute, girano in buona parte in positivo. L'attesa è soprattutto sul nodo della Brexit con il premier britannico che spera di superare lo scoglio del Parlamento e avere già dal voto in programma stasera, verso le 20,30 italiane, il via libera all'accordo raggiunto con Bruxelles.Londra, nel frattempo, sale di quasi mezzo punto. Più cauta Francoforte (+0,22%) mentre Parigi ondeggia sulla parità.Debole Milano (Ftse Mib -0,10% a 22.454 punti) dopo che l'Ue in una lettera inviata al governo italiano ha rilevato che la manovra non rispetta la riduzione del debito e ha richiesto, oltre a dettagli per stabilire se c'è una deviazione, chiarimenti entro domani.La Commissione Ue ha richiesto chiarimenti anche sulle manovre di Spagna, Portogallo, Francia, Belgio e Finlandia. A Piazza Affari maglia nera sono Buzzi (-1,97%), Leonardo (-1,74%) e Campari (-1,55%). Tra i migliori Recordati (+1,5%) e Poste (+1,25%).