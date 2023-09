Bonus benzina da 80 euro e sostegni per le bollette, ecco il decreto per le famiglie a basso reddito

Bonus benzina e aiuti per le bollette alle famiglie in difficoltà con un nuovo contributo straordinario approdano lunedì 25 settembre in Consiglio dei ministri. Il governo varerà infatti un provvedimento per sostenere i nuclei a basso reddito alle prese con i rincari dei prezzi degli ultimi mesi. Fra le misure in arrivo ci sono un bonus benzina di 80 euro una tantum e la conferma degli aiuti in scadenza a fine mese per il gas.

IL SOSTEGNO

Il pressing delle associazioni dei consumatori e dell’opposizione sul governo affinché tagliasse le accise per calmierare i prezzi dei carburanti non ha avuto effetto.

Del resto una riduzione secca delle accise avrebbe beneficiato soprattutto i più benestanti, i proprietari di auto di grossa cilindrata che consumano molta benzina. Il governo però ha deciso di dare un piccola aiuto alle famiglie con Isee fino a 15mila euro, quelle che già beneficiano della social card “Dedicata a te” che prevede un contributo di 380 euro per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità. A questi 1,3 milioni di nuclei sotto quel tetto di Isee verrà riconosciuto un altro bonus di 80 euro che verrà erogato sempre attraverso la social card. La misura, anche questa una tantum, ha un costo di circa 100 milioni. Le regole con cui verrà distribuito l’aiuto verranno comunque fissate da un successiva decreto attuativo. Resta invece ancora incerto il rinnovo del credito di imposta sull’acquisto del carburante per gli autostrasportatori, una misura che vale altri 200 milioni circa.

Per quanto riguarda le bollette, il governo è intenzionato a confermare gli aiuti in scadenza a fine mese. Anche se i prezzi del gas sono scesi dai picchi dell’estate scorsa - venerdì sul mercato di Amsterdam le quotazioni sono comunque risalite sopra 40 euro al megawattora - c’è il rischio di nuovi rincari. E proprio per evitare che da ottobre la bolletta del metano aumenti verranno confermati - la misura è contenuta nella bozza del provvedimento circolata in questi giorni - anche la riduzione dell’Iva al 5% e l’azzeramento degli oneri generali di sistema per il gas che scadono il 30 settembre. Lo sconto, che costa complessivamente circa 800 milioni, per ora verrà rifinanziato solo per un altro trimestre. Secondo le stime di Facile.it, se il governo non dovesse rinnovare le due misure, varate nel momento in cui i rincari del prezzo del gas sembravano inarrestabili, la spesa per una famiglia tipo potrebbe aumentare fino a 205 euro su base annua, con un aumento del 16%.

LA PLATEA

Ma è in arrivo anche un ulteriore contributo straordinario per una platea di circa 4 milioni di famiglie che già beneficiano del bonus sociale elettrico. «Ai clienti domestici residenti titolari di bonus sociale elettrico è riconosciuto, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, un contributo straordinario, crescente con il numero di componenti del nucleo famigliare», si legge nella bozza. Secondo il Sole 24 Ore il nuovo aiuto dovrebbe aggirarsi, per il trimestre ottobre-dicembre, sui 70 euro per un costo complessivo di 300 milioni. Il sostegno arriva però al posto di quello che era stato ribattezzato bonus riscaldamento, un aiuto che sarebbe scattato per tutte le famiglie, non solo quelle a basso reddito, se le quotazioni del gas fossero tornate sopra quota 45 euro al megawattora.

LE CONDIZIONI

A fine settembre scade poi il potenziamento dei bonus sociali, lo sconto automatico sulle bollette per i nuclei in condizioni di disagio economico (con Isee fino a 15mila euro). «Il governo ha predisposto una serie di bonus sociali volti a contenere l’aumento delle bollette dell’energia. Uno sforzo economico imponente che porteremo avanti», ha sottolineato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. La proroga del rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas costa per un trimestre circa 290 milioni.