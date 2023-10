Manovra, Conte: «Manca tutto, su asili nido si conferma governo delle prese in giro»

"Alla manovra approvata dal governo Meloni "manca tutto, perché gli italiani non troveranno nulla per quanto riguarda carovita, caromutui e carocarburante. Smontano anche opzione donna e Ape sociale, tagliano la spesa sanitaria nonostante il gioco delle tre carte della Meloni, da ultimo trovano anche l'ultimo bluff. Ieri mattina Giorgia Meloni annuncia "per il secondo figlio le famiglie avranno gratis l'asilo nido", a sera il governo si autosmentisce". Così il presidente del M5S Giuseppe Conte , in un punto stampa oggi a Trento. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev