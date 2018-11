Black Friday, gli italiani spenderanno in media 124 euro a testa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ci sono giorni che contano più di altri, giorni in cui si deve cogliere l’attimo. Per le Piccole e Medie Imprese italiane questo momento si chiama, la giornata dello shopping per eccellenza che il 23 novembre scatenerà una corsa agli acquisti in tutto il nostro Paese e che si stima porterà gli italiani a spendere, in media, 124€ a testa. Con un occhio di riguardo alle PMI italiane, delle quali eBay.it, con i suoi 35.000 venditori professionali attivi, è l’eCommerce partner per eccellenza. Quest’anno infatti, ben il 60% degli italiani ritiene importante fare acquisti da PMI durante il Black Friday, per poterle sostenere.eBay, uno dei principali Marketplace a livello globale, ha dunque deciso di raccontare attraverso immagini e numeri il “dietro le quinte” del giorno più frenetico dell’anno per il commercio online, svelando attraverso una pagina web dedicata le storie e le aspettative dei “Black Friders”, alcuni tra gli imprenditori digitali presenti sulla piattaforma che si preparano al tanto atteso appuntamento con sconti e promozioni eccezionali.Secondo un’indagine condotta tra i venditori eBay, saranno infatti oltre 8 su 10 i venditori che effettueranno in quel giorno delle promozioni imperdibili sulla piattaforma. Ad aspettarli ci sarà un pubblico eterogeneo di compratori, in cui spiccano i giovani: nella fascia tra i 16 e i 34 anni, ben il 61% degli italiani ha dichiarato, infatti, di aver già partecipato attivamente al Black Friday. Con queste premesse, cosa si aspettano quindi le PMI italiane su eBay dal Black Friday? Aumentare il fatturato è sicuramente in cima alla lista dei loro obiettivi (74.6%), seguito dalla possibilità di attrarre nuovi clienti (63.4%). Non a caso, la grande maggioranza dei venditori raggiunti dall’indagine (oltre il 63%) ritiene che la giornata del Black Friday avrà un impatto considerevole sul proprio fatturato, aspettandosi una crescita superiore al 10% rispetto a un giorno medio, confermando le grandi aspettative verso l’iniziativa.Aspettative confermate durante lo scorso Black Friday per Alex e Luca, titolari di Cortocircuito, negozio eBay specializzato in prodotti di elettronica e piccoli elettrodomestici: “Il Black Friday rappresenta un periodo intenso e di grande ritorno economico. Nel 2017 abbiamo registrato un +900% di vendite rispetto all’anno precedente e abbiamo ricevuto 2.000 ordini in sole sei ore, registrando in 15 giorni lo stesso fatturato dei tre mesi precedenti. E grazie al supporto di eBay i nostri risultati sono in continua crescita, basti pensare che quest’anno abbiamo triplicato il fatturato rispetto al 2017. In vista del Black Friday e della successiva stagione natalizia abbiamo in programma di assumere almeno 4 persone in più per novembre e dicembre, in modo da farci trovare ancora più preparati ad affrontare questa grande sfida”.L’assunzione di nuovi collaboratori è una delle tante misure che le PMI italiane su eBay stanno adottando per fronteggiare al meglio il Black Friday. Tra gli intervistati, ben 6 venditori su 10 prepareranno in anticipo la merce da scontare e stabiliranno più turni di spedizione, in modo da poter soddisfare al meglio l’aumento degli ordinativi. Molti imprenditori potenzieranno inoltre il servizio clienti (35,4%) e prenderanno accordi con i fornitori (32,9%), consapevoli dell’importanza di garantire un servizio impeccabile di fronte alle richieste dei clienti.Lo sa benissimo Federico Semprini, che a Novafeltria (Rimini) gestisce il negozio eBay di ferramenta GLS 72, ormai un punto di riferimento per l’Home&Garden e per l’abbigliamento da lavoro: “Guardiamo al Black Friday con grandissima fibrillazione. Pianificare al meglio le attività sarà fondamentale per far fronte all’enorme mole di richieste, tanto che abbiamo iniziato i preparativi subito dopo l’estate. Abbiamo affittato un magazzino per poter aumentare gli stock, gli ordinativi ai fornitori sono già partiti e abbiamo chiesto ai corrieri di aumentare la frequenza dei passaggi per poter evadere tutti gli ordini. Crediamo fortemente nell’opportunità offerta dal Black Friday, una grande occasione per attrarre anche i clienti più scettici verso l’eCommerce e creare così degli effetti positivi che si ripercuoteranno anche nel futuro.”Della necessità di prepararsi adeguatamente alla giornata sono convinti anche Marco Rizza e Michele Cesaretti, che dal 2009 guidanoEurocali, azienda di Castelfidardo (Ancona) presente su eBay e specializzata nella vendita online di prodotti che vanno dall’elettronica alla cura della casa e della persona: “Quest’anno sarà la nostra seconda partecipazione al Black Friday, e abbiamo iniziato a organizzarci circa due mesi prima, coordinandoci con i nostri fornitori per selezionare e preparare la merce da scontare. Già dall’anno scorso abbiamo avuto un buon riscontro di pubblico e crediamo sia un’iniziativa positiva per i venditori, soprattutto per la visibilità che offre per attrarre nuovi acquirenti. È importante quindi esserci e arrivare preparati a questa occasione.”Molti tra i venditori intervistati vedono nel Black Friday anche un modo per incrementare le esportazioni verso l’estero (22.5%). Un proposito sicuramente ben fondato se pensiamo che su eBay sono attivi oltre 177 milioni di acquirenti e che, durante il Black Friday 2017, i Paesi verso i quali le PMI italiane hanno esportato sono stati ben 173, guidati da Francia, Germania e Spagna, seguite da Gran Bretagna eStati Uniti.A beneficiare di questa apertura all’estero sarà sicuramente Giuseppe Casillo di San Giuseppe Vesuviano (Napoli), titolare del negozio online di abbigliamento Girogama, che vede nell’export un’opportunità crescente: “Grazie a eBay abbiamo iniziato a vendere i nostri prodotti all’estero e in poco tempo le esportazioni sono arrivate a pesare per il 20% del nostro fatturato. Durante il Black Friday, lo scorso anno abbiamo avuto un vero e proprio boom di vendite e per questo abbiamo deciso di prepararci con grande anticipo in vista dell’appuntamento di quest’anno.”Sempre guardando allo scorso anno, gli acquisti si sono concentrati soprattutto nella fascia serale tra le 18 e le 21, al termine della giornata lavorativa e di studio. Le categorie più gettonate sono state quelle relative agli elettrodomestici, gli smartphones e al gaming, mentre tra i prodotti andati a ruba troviamo il cellulare Huawei P10 Lite, l’orologio da donna Hip Hop e una macchina da caffé Lavazza.“Il Black Friday rappresenta una delle maggiori sfide per le imprese italiane che stanno però dimostrando una straordinaria capacità di adattarsi alle mutate abitudini d’acquisto e vedono sempre più queste iniziative come delle grandi opportunità da cogliere. Noi abbiamo la responsabilità e il privilegio di essere un punto di riferimento per le oltre 35mila imprese italiane che vendono sulla nostra piattaforma ma anche per gli oltre 5 milioni di acquirenti attivi che solo in Italia cercano su eBay.it offerte e prodotti unici. Per questo continueremo a fornire loro tutti gli strumenti di cui hanno bisogno per vendere e acquistare in semplicità, ovunque e in qualsiasi momento, grazie alla crescente integrazione di Intelligenza Artificiale e machine learning” afferma Sara Cendaroni, Head of Trading di eBay in Italia.La settimana del Black Friday di eBay inizierà il 19 Novembre e durerà fino a lunedì 26 Novembre, giorno noto come “Cyber Monday” con offerte esclusive fino a -70% su oltre 10 mila prodotti nuovi con spedizione rapida e gratuita, senza abbonamento.