Bce: «Le banche sotto supervisione hanno migliorato la resilienza agli choc negli ultimi due anni»

Le 87 banche sotto diretta supervisione bce hanno rafforzato la loro resilienza agli shock finanziari nel corso degli ultimi due anni. È quanto emerge dal rapporto pubblicato dalla Banca centrale europea che ha pubblicato i risultati aggregati per gli 87 istituti supervisionati, 33 dei quali sono stati soggetti lo scorso anno agli stress test dell'Eba mentre gli altri 54 sono stati sottoposti a ulteriori stress test della stessa Bce. Nonostante uno scenario avverso più severo che negli stress test del 2016, il Cet1 capital ratio di tutte le 87 banche dopo un periodo di stress di 3 ani si è attestato al 10,1%, in rialzo dall'8,8% di due anni fa. Riguardo alle sole 54 banche di media grandezza testate solamente dalla Bce, i risultati dimostrano che sono divenute meglio capitalizzate aumentando la loro capacità di assorbire shock finanziari. In aggregato rappresentano il 9% degli asset bancari dell'eurozona mentre le 33 banche che hanno subito gli stress test dell'Eba rappresentano il 70% degli asset.

Intanto, però, il dg dell'Abi Giovanni Sabatini parlando alla tavola rotonda di apertura del

25esimo congresso degli operatori finanziari Assiom Forex,chiede una «pausa» nella produzione di nuove regole per il sistema bancario. Sabatini sottolinea come i cda non hanno tempo per «le

decisioni strategiche» vista la continua «corsa alle regole».La regolamentazione attuale - aggiunge

non è coerente con lanecessità di focalizzarsi sulle priorità del business».

