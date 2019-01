Banco Bpm, firmato il contratto di secondo livello: premio di 850 euro

Le organizzazioni sindacali e Banco Bpm hanno sottoscritto la seconda parte dell'armonizzazione del contratto di secondo livello. Tra i punti principali previsto il premio aziendale di 850 euro; disciplina comune tra ex Banco Popolare ed ex Bpm in tema di finanziamenti per mutui; adeguamento del valore dei ticket a 7 euro da gennaio 2020; conferma delle previsioni su borse di studio e provvidenze per familiari disabili; estensione del «Natale bimbi» a tutti. Oltre al premio aziendale sono stati, inoltre, definiti impegni in ambito formativo, con l'obiettivo di perseguire livelli di eccellenza e valorizzare esperienze di lavoro da svolgere anche al di fuori dei locali della banca, anche attraverso lo smart learning. Soddisfazione è stata espressa dal coordinatore Fabi Banco Bpm, Piero Marioli, secondo il quale «questi accordi, insieme con quelli firmati alla fine di dicembre su Politiche commerciali, banca ore e lavoro agile, siano di estrema importanza». Circa gli accordi di dicembre, in particolare quello sulle Politiche commerciali e organizzazione del lavoro, l'intesa prevede la «totale acquisizione - è scritto in una nota della Fabi - dell'accordo nazionale dell'8 febbraio 2017. Nel dettaglio: istituzione di una commissione, monitoraggio e comunicazione dei dati e dei risultati commerciali attenendosi a principi di chiarezza, esaustività e tempestiva disponibilità attraverso i canali istituzionali e adeguata formazione».

