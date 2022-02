Banco Bpm sospeso in Borsa, ma Unicredit sembra lontano

Nuovo balzo di Banco Bpm in Borsa sull’onda di voci sulla possibile ripartenza del risiko bancario con al centro delle manovre Unicredit. Dopo il balzo dell'8% di mercoledì, questa mattina il titolo dell’istituto di Piazza Meda guidato da Giuseppe Castagna fatica a segnare un prezzo in Borsa sulla spinta dei compratori ed attualmente è sospeso dalle contrattazioni. Le indiscrezioni, di fonte governativa a accreditate anche da fonti finanziarie, vorrebbero che Banco Bpm sia di nuovo tornato nel mirino di Unicredit e addirittura ieri sera si parlava di una possibile Opa a cavallo del week end. Ma nessun commento viene rilasciato dall’istituto milanese. Ambienti finanziari fanno però sapere che al momento non sarebbe in corso alcuna manovra, anche perché non ci sarebbero le condizioni per un merger di qualità in linea con gli obiettivi dell’amministratore delegato Andrea Orcel.

O. D. P.