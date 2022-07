Sace, partnership con Banco Bpm per sostenere progetti "green" delle aziende

Supportare le imprese italiane che intendono investire per ridurre il proprio impatto ambientale. Questo l'obiettivo dell'accordo siglato tra Sace e Banco Bpm. La partnership – spiegano Sace e Banco BPM in una nota – prevede che Sace possa garantire i finanziamenti green fino a 15 milioni di euro, erogati da Banco BPM in Italia, destinati alla realizzazione di progetti di mitigazione e prevenzione dei cambiamenti climatici, riduzione delle attività inquinanti, protezione delle risorse idriche e marine, salvaguardia e ripristino delle biodiversità e degli ecosistemi, mobilità sostenibile, circular economy, in linea con la tassonomia definita dall'Unione Europea.



Le aziende destinatarie dei finanziamenti – società di capitali con fatturato fino a 500 milioni di euro – potranno beneficiare della Garanzia Green di Sace all'80%, rilasciata a condizioni di mercato, attraverso un processo standardizzato e digitalizzato.



"La sostenibilità – dichiara Daniela Cataudella, responsabile Task Force Green di Sace – è un elemento imprescindibile per garantire una crescita duratura e inclusiva. Questo accordo con Banco BPM rappresenta per noi di SACE un ulteriore tassello nell'impegno che stiamo portando avanti, insieme a tutti gli istituti di credito e in una logica di sistema, a sostegno delle eccellenze italiane – soprattutto delle Pmi - che vogliono investire sul proprio futuro, beneficiando di procedure snelle e veloci.



"Accompagnare le aziende nel loro cammino verso la Sostenibilità con i più efficaci mezzi finanziari e creditizi, insieme a iniziative formative e consulenziali, – spiega Costantino Miri, responsabile Prodotti del Credito di Banco Bpm– rappresenta un nostro compito essenziale ed è uno degli obiettivi qualificanti del Piano Strategico 2021-2024 di Banco BPM. In questo senso, grazie alla sottoscrizione dell'accordo con Sace, abbiamo uno strumento ulteriore, molto efficace, per supportare i progetti green delle imprese italiane e contribuire all'espansione della sostenibilità nel sistema economico-produttivo del Paese".



Nell'ambito della convenzione green con Banco BPM, Sace interviene con una garanzia a copertura di finanziamenti destinati sia a grandi progetti di riconversione industriale sia alle PMI che intendono ridurre il proprio impatto ambientale e avviare una trasformazione sostenibile.