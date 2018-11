Banca Imi (Gruppo Intesa SanPaolo), nei nove mesi utile in aumento di oltre il 40%

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Al termine di un trimestre estivo caratterizzato dal deciso aumento del premio al rischio sui titoli governativi italiani, il consuntivo di(Gruppo Intesa Sanpaolo) dei nove mesi fa segnare un. Il risultato si mostra in aumento di oltre il 40% rispetto ai 422 milioni al 30 settembre 2017 grazie all'andamento dei ricavi, sostenuti dai profitti da operazioni finanziarie (+55% sul periodo di confronto) e con interessi netti in crescita. In aumento nel terzo trimestre le commissioni da clientela con importanti operazioni di finanza strutturata e di investment banking.. Alla sua formazione hanno contribuito le attività di Capital Markets per 1.073 milioni di euro e di Finanza Strutturata e di Investment Banking per 253 milioni di euro.(+32,4% sul 30 settembre 2017).sia con e sia senza modello transitorio di mitigazione effetti FTA IFRS9.