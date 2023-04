Dossier welfare: in attesa dei nuovi fringe benefit

Un lungo dossier dedicato al welfare dal titolo Insieme per costruire il benessere esce oggi con Il Messaggero ed è curato dal direttore di Wewelfare.it, Marco Barbieri

Il Messaggero di oggi pubblica un dossier di sedici pagine curato dal direttore di Wewelfare.it, Marco Barbieri. Un approfondimento che viene alla vigilia del Decreto Lavoro, nel quale probabilmente il Governo raddoppierà la soglia di esenzione fiscale per i fringe benefit. I contenuti offerti dal dossier di oggi sono molti. Una intervista a Tiziano Treu, alla vigilia del cambio al vertice del Cnel, in cui il presidente si augura che il suo successore, Renato Brunetta, possa avviare proprio dal Cnel un Osservatorio stabile sull’evoluzione del welfare integrativo. Il presidente di Aiwa, Massagli prefigura le novità normative attese per il sistema. Il Direttore delle risorse umane di Enel, Guido Stratta, fa il punto sul “welfare gentile”, in sintonia con la leadership gentile, dopo il Covid. Intervengono l’ad di UniSalute, Giovanna Gigliotti, sull’evoluzione della sanità integrativa, Tiziana Lamberti di Intesa Sanpaolo, Maurizia Cecchet, Hr di Generali. E poi un intervento di Martina Tombari, ceo di Walà e di Roberto Orsi, direttore dell’Osservatorio Socialis. Si parla della necessità di non sprecare i bonus pubblici, ottimizzando l’offerta del welfare aziendale, citando i casi aziendali di Bonoos (di cui wewelfare si è già occupata) e di Bonus X. Complessivamente una ricognizione sul fenomeno del welfare aziendale che sempre di più si sta affermando come insostituibile strumento di “benessere”; sempre più spesso i benefit offerti dai piani di welfare finiscono per qualificare la reputazione stessa delle imprese e orientano le scelte dei collaboratori.

