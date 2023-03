Ideas2Grow di Intesa Sanpaolo. Per incentivare l’autoimprenditorialità al Sud

Intesa Sanpaolo lancia Ideas2Grow, l’iniziativa per incentivare l’occupazione attraverso l’autoimprenditorialità realizzata in collaborazione con Talent Garden, che si rivolge a studenti e neolaureati di Puglia, Molise e Basilicata

In collaborazione con Talent Garden, e destinata agli under 34 residenti o domiciliati in Puglia, Molise e Basilicata, Ideas2Grow è l’iniziativa di Intesa Sanpaolo volta a incentivare l’occupazione attraverso l’autoimprenditorialità. Tecnologie digitali e sostenibilità sono le caratteristiche principali dell’iniziativa per valorizzare nuove idee imprenditoriali in un territorio a forte tradizione agricola e ad alto potenziale di innovazione.

Ideas2Grow rientra nell’impegno ESG di Intesa Sanpaolo a favore dei giovani e si articola in tre fasi. Fino al 23 aprile si può candidare la propria idea di business, partecipando alla Call 4 Ideas singolarmente o in team (in questo caso almeno un terzo dei componenti devono essere donne). L’11 e 12 maggio ottanta giovani parteciperanno ad un hackathon nell’Innovation Hub Talent Garden di Bari per sviluppare il progetto, con il supporto di esperti del settore. Cinquanta di loro saranno selezionati per partecipare gratuitamente al percorso di formazione agritech, per acquisire le competenze chiave per l’avvio della propria impresa. Ricordiamo inoltre che proprio per quanto riguarda la formazione, è sempre notizia di pochi giorni fa, l’attivazione del nuovo ciclo di webinar in collaborazione con Deloitte per supportare PMI, aziende ed enti nel cogliere le opportunità derivanti dal PNRR per settori cruciali per l’economia.

Elisa Zambito Marsala, Responsabile Valorizzazioni del Sociale e Rapporti con le Università Intesa Sanpaolo ha dichiarato “Con questo progetto in collaborazione con Talent Garden, Intesa Sanpaolo intende fornire a studenti e neolaureati con idee innovative e voglia di mettersi in gioco gli strumenti per avviare la propria impresa in ambito agritech. Si tratta di un’iniziativa che, grazie alle sinergie con istituzioni, università e imprese, fa leva su riqualificazione e formazione del capitale umano in tre regioni del Mezzogiorno e contiamo di estenderla in futuro anche in altre aree del Paese favorendo un impatto positivo per l’occupabilità sul territorio nazionale”.

“Siamo molto felici di dare vita a questo progetto con Intesa Sanpaolo” – dice Davide Dattoli, founder e presidente di Talent Garden – “che mette al centro la sostenibilità e l’inclusione. L’agritech è un settore fondamentale per lo sviluppo, che sta ridisegnando il modo di fare agricoltura. Il nostro obiettivo è quello di aiutare i giovani a formarsi su competenze digitali ormai fondamentali per il mondo del lavoro e costruire valore con competenze innovative per rilanciare il territorio e l’economia, grazie all’esperienza della nostra community nei processi startup e alla conoscenza in ambito formativo agritech. In Puglia, regione che ha dimostrato di esprimere un ecosistema digitale tra i più interessanti, è nato anche il campus di Talent Garden a Bari, che ospiterà parte di questa esperienza e condurrà i partecipanti all’accelerazione delle idee più promettenti. Perché chi si aggiorna non teme l’innovazione, ma la sfrutta a suo favore oggi per essere davvero competitivo domani.”

Requisiti per accedere a Ideas2grow

• Età inferiore a 34 anni

• Residenza o domicilio in Puglia, Basilicata o Molise

• Nel caso di team, un terzo dei componenti deve essere di sesso femminile

Tre fasi:

• Call 4 Ideas: dal 24 marzo al 23 aprile ci si può candidare proponendo un’idea di business innovativo per il settore dell’agricoltura.

• Hackathon in presenza: 11 e 12 maggio, due giornate di full immersion nell’Innovation Hub Talent Garden di Bari, per sviluppare l’idea di business, con il supporto di expert del settore. Sarà l’occasione per confrontarsi e ricevere consigli per la realizzazione del progetto presentato.

• Percorso di formazione Agritech: articolato in 8 moduli formativi, 60 ore di formazione online, 40 ore di studio individuale e 6 ore di coaching per acquisire tutti gli strumenti indispensabili al lancio della propria impresa. Dallo sviluppo del prodotto, all’analisi di mercato e degli aspetti finanziari, alle competenze di leadership.

Ideas2Grow è realizzata da Valorizzazione del Sociale e Relazioni con le Università di Intesa Sanpaolo in collaborazione con la Direzione Agribusiness e la Direzione Regionale Puglia Basilicata e Molise e ha il patrocinio di Regione Puglia, A.R.T.I. (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione della Regione Puglia), Comune di Bari, Politecnico di Bari, Università di Bari “Aldo Moro” e Università di Foggia. Sono partner dell’iniziativa anche Accenture, Microsoft, Linkedin, ISMEA, Coldiretti, Invitalia, Casillo Group, Frantoio Muraglia, G-Nous.

