Atlantia ottiene il rating di CDP Cimate e si rafforza nella lotta al climate change

(Teleborsa) - Con l'aggiornamento 2022 del rating CDP Climate,conferma la solidità della sua, aggiudicandosi anche per quest'anno il, il riconoscimento della più importante piattaforma mondiale per monitorare le azioni a contrasto del cambiamento climatico.ll contrasto al cambiamento climatico è una sfida globale e urgente che richiede collaborazione fra il settore pubblico e privato. Nello specifico, l'impegno di Atlantia: lo sviluppo diche abilitino la transizione energetica verso una mobilità a basse emissioni di C02 e ladel Gruppo.Lainfrastrutturale quest'anno si è distinta per ladelle iniziative per contrastare il cambiamento climatico ed ha deciso diil proprio) ricevendo più del 98% dei voti favorevoli alla strategia che punta ad azzerare le emissioni dirette di CO2 entro il 2040 ed a promuovere la decarbonizzazione delle attività economiche lungo tutta la catena del valore in ambito autostradale, aeroportuale e dei servizi alla mobilità.Nel 2022 ladi Gruppo è stata rafforzata anche dall'(Sustainability-Linked Financing Framework), che sancisce la piena integrazione della sostenibilità nella strategia di finanziamento aziendale.Ilè una ulterioreottenuto da Atlantia nel corso dell'anno nelle valutazioni delle principali agenzie di rating ESG: Moody's ESG ha dato il massimo livello Advanced, MSCI ESG ratings il rating AA – industry leader, FTSE4Good l'ha classificata nel miglior 5% del settore, ISS Quality Score ha dato il massimo livello su tutti gli aspetti ESG, Refinitiv l'ha posta nel miglior 3% del settore, Sustainalytics al massimo livello (neglible ESG risk), GLIO/GRESB index al livello massimo del rating pari a A. Nel 2022, Atlantia è stata inoltre inclusa per la prima volta nel Bloomberg Gender Equality Index, grazie al costante impegno sui temi di parità di genere.