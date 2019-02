Amazon, altre critiche de Blasio per niente NY con utili e no tax federali

(Teleborsa) - Record di utili per Amazon negli ultimi due anni e, ciononostante, non ha pagato tasse federali e ha ricevuto dal Governo americano 129 milioni di dollari di rimborsi grazie a sgravi e crediti di imposta, con una aliquota di circa il -1%. E lo stesso è successo nel 2017.



Lo rivela lo studio di un think tank progressista. "Bezos avrebbe dovuto cercare di convincere i critici", scrive il Sindaco di New York Bill de Blasio tornando a esprimersi sulla decisione di Amazon di abbandonare il piano di una sede nella Città..

