Amazon acquista One Medical per 3,9 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Amazon ha stretto un accordo per acquisire One Medical, società quotata al Nasdaq che ha l'obiettivo di trasformare l'assistenza sanitaria attraverso un modello incentrato sull'uomo e basato sulla tecnologia. Attiva in tutti gli Stati Uniti, offre una combinazione di servizi di assistenza di persona, digitali e virtuali. Amazon acquisirà One Medical per 18 dollari per azione in una transazione interamente in contanti del valore di circa 3,9 miliardi di dollari, incluso il debito. Amir Dan Rubin rimarrà come CEO di One Medical.

"Pensiamo che l'assistenza sanitaria sia in cima alla lista delle esperienze che hanno bisogno di essere reinventate. Prenotare un appuntamento, aspettare settimane o addirittura mesi per essere visti, prendersi una pausa dal lavoro, guidare in una clinica, trovare un parcheggio, aspettare in sala d'attesa e poi in sala d'esame per quelli che troppo spesso sono pochi minuti frettolosi con un medico, quindi fare un altro viaggio in farmacia: vediamo molte opportunità sia per migliorare la qualità dell'esperienza che per restituire alle persone tempo prezioso delle loro giornate", ha affermato Neil Lindsay, SVP di Amazon Health Services.

"Adoriamo inventare per rendere più facile ciò che dovrebbe essere facile e vogliamo essere una delle aziende che contribuirà a migliorare notevolmente l'esperienza sanitaria nei prossimi anni - ha aggiunto - Insieme all'approccio all'assistenza sanitaria incentrato sull'uomo e basato sulla tecnologia di One Medical, crediamo di poter aiutare e aiutare più persone a ricevere cure migliori, quando e come ne hanno bisogno. Non vediamo l'ora di portare a termine questa missione a lungo termine".