ABI e sindacati condividono misure prevenzione Covid in banca

(Teleborsa) - L'ABI ha incontrato i Sindacati - Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin - per discutere dell'evoluzione della pandemia. Confermata l'importanza di continuare ad affrontare insieme la lotta al virus e garantire la tutela delle persone in banca, è emersa la necessità di adeguare le misure di protezione e le regole di comportamento vigenti nel settore.

Massima condivisione riguardo le misure di prevenzione ed i dispositivi di protezione individuale, il lavoro agile, la tutela delle persone in quarantena precauzionale, la gestione delle missioni del personale e della formazione in presenza, le assemblee del personale in remoto.

"L'incontro, svoltosi in un clima costruttivo e di dialogo aperto, è un'ulteriore conferma dell'impegno di ABI e delle organizzazioni sindacali ad individuare congiuntamente efficaci soluzioni nella lotta al virus per la salvaguardia della salute e sicurezza delle lavoratrici/lavoratori bancari e della clientela e continuare a sostenere la ripresa delle attività economiche e produttive del Paese", ha commentato Salvatore Poloni, Presidente del Comitato Affari Sindacali e del Lavoro di ABI.

Il prossimo incontro è fissato a ridotto del prossimo DPCM che, individuando i servizi necessari ad assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, completerà il quadro normativo di riferimento in materia di estensione dell'obbligo di green pass per accedere ai servizi anche bancari e finanziari.,