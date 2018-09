Periferie, Decaro: resta rottura con il governo per il blocco dei fondi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo il blocco dei fondi del bando per le periferie, previsto dal Milleproroghe l'unione dei sindaci ha deciso di interrompere le relazioni istituzionali con il governo per protesta. E non torneranno al tavolo di lavoro. Non fino a quando «non avremo segnali tangibili da parte del governo della reale ed effettiva volontà di ripristinare l'importante, e strategico per il Paese, vincolo di solidarietà e collaborazione istituzionale», lo scrive il presidente dell'Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, alla ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, Erika Stefani.«Non abbiamo assunto la decisione di interrompere le relazioni con il governo a cuor leggero - scrive Decaro -. Siamoconsapevoli delle conseguenze di sospendere la partecipazione dell'Anci ai lavori della conferenza unificata. Ma, nonostante la sua garbata richiesta, non possiamo rivedere la nostra posizione».I Comuni hanno sempre risposto con grande spirito di servizio e senso di responsabilità anche alle richieste di sacrifici straordinari ed eccezionali. Ma la decisione unilaterale di bloccare i finanziamenti statali a 326 tra Comuni e Città metropolitane per un importo complessivo di 1,6 miliardi, avrà un impatto devastante e mortificherà le aspettative di crescita sociale ed economica dei nostri territori, molto più delle conseguenze derivanti dalla mancata partecipazione dell'Anci ai lavori della conferenza unificata», conclude Decaro.