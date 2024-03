Antonio Decaro in lacrime: «Non posso essere sindaco antimafia e avere la commissione in casa»

(LaPresse) - "Se ci sono sospetti sul Comune di Bari io rinuncio alla scorta". Così il sindaco di Bari Antonio Decaro nel corso della conferenza stampa tenuta a seguito del provvedimento ispettivo nel confronti del Comune che arriva a seguito dell'indagine che ha portato a più di 100 arresti nel capoluogo pugliese e alla nomina, da parte del Tribunale, di un amministratore giudiziario per l'azienda Mobilità e Trasporti Bari. Il primo cittadino ha chiuso la conferenza stampa in lacrime. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE