Antitrust Ue, aiuti di stato illegali a Napoli

L'autorità portuale di Napoli e lo Stato Italiano sono finiti nel mirino dell'Antitrust Ue. In seguito a un'indagine avviata nel 2016, sono stati ritenuti aiuti di stato illegali i 44 milioni di euro di sovvenzioni concesse dallo Stato italiano all'autorità portuale di Napoli per ripristinare i bacini di carenaggio affittati ai Cantieri del Mediterraneo.



La riscossione tardiva dei canoni di concessione da parte dell'autorità portuale, invece, non comporta aiuti di stato in quanto ha messo in campo misure come un operatore di mercato.



