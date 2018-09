Alitalia,sindacati preoccupati. Richiedono un tavolo con il governo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I sindacati si dicono preoccupati per il destino dell'Alitalia e chiedono un tavolo con il governo. I piloti e gli assistenti di volo di ANPAC, ANPAV e ANP esprimono «grave preoccupazione ed allarme per il futuro di Alitalia» anche se riconoscono che con la gestione commissariale «Alitalia è ora gestita con buon senso». E chiedono ai ministri Di Maio e Toninelli l'apertura di un tavolo.«L'annuncio dato dai commissari della compagnia sui buoni risultati estivi rappresenta - sottolineano i sindacati deipiloti e degli assistenti di volo - una buona notizia che dà atto del grande impegno profuso da ogni componente aziendale che però da solo non potrà essere sufficiente ad invertire la spirale negativa dei conti aziendali».«Alitalia è ora sicuramente gestita con buon senso ed ha ristabilito un clima positivo di relazioni industriali ma rimaneun'azienda senza un piano industriale che accumula ogni mese fortissime perdite ed è gravata da un fortissimo indebitamento» continuano le sigle sindacali.I sindacati, infine, ribadiscono l'urgenza di importanti investimenti con interventi strutturali e soluzioni strategiche di ampio respiro che possano consentire alla compagnia un'inversione di tendenza.