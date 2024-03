Abusi, parte una motostaffetta nazionale contro la violenza sulle donne

Una motostaffetta nazionale per lanciare un progetto di sensibilizzazione nella lotta alla violenza contro le donne: parte il prossimo 8 marzo il progetto "Caschi Rossi”, organizzato dall’Associazione nazionale Angeli in Moto, in concomitanza con la presentazione del libro "Donne sotto lo stesso cielo", promosso dalla Soprintendente Speciale di Roma, Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Daniela Porro. L`Appuntamento è a roma, al Drugstore Museum di Via Portuense 317 alle ore 11.

L`Associazione di volontariato Angeli in moto, attiva dal 2015 con diversi progetti di inclusione sociale e diffusa sul territorio con circa 800 iscritti in tutta Italia, ha deciso di strutturare una campagna di sensibilizzazione nel contrasto alla violenza di genere attraverso la realizzazione del progetto "Caschi Rossi". L`iniziativa intende sostenere le donne vittime di violenza in collaborazione con la rete di associazioni del territorio, con le forze dell`ordine, i servizi sociali e i centri anti-violenza territoriali attraverso un percorso di consapevolezza indirizzato all`indipendenza. Nello specifico, il

progetto si sviluppa attraverso alcune tappe fondamentali: dall`accompagnamento e assistenza nel corso delle udienze

processuali in caso di denuncia, fino al supporto all`autonomia lavorativa attraverso l`attivazione di Borse Lavoro (gratuite per

le donne che ne faranno richiesta).

Simbolo del progetto, che coniuga lo spirito dell`Associazione con il colore emblema nella lotta alla violenza di genere, è un

casco rosso donato dalla ditta GI.VI. S.p.A. di Brescia, che viaggerà dall`8 marzo per tutta Italia insieme ad un libro bianco

che prenderà forma grazie ai pensieri dei protagonisti che Angeli in moto incontrerà durante il viaggio. Contestualmente verrà presentato presso le scuole primarie e secondarie il libro intitolato"Donne sotto lo stesso cielo" - Storie e poesie, edito da Nemapress Edizioni e curato da Pamela Di Lorenzo con la collaborazione di Luciana Raggi e Maurizio Mazzurco che riporta storie di donne maltrattate e poesie di bambini sull'argomento.

Angeli in Moto è un'associazione di volontariato di circa 800 iscritti in tutta Italia e con 53 sezioni provinciali che unisce la passione delle due ruote con impegni nel sociale, nata a Roma nel 2015.

