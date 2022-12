Spagna, passa la 'legge trans', a 12 anni si potrà cambiare sesso con il consenso informato, femministe contrarie

E' chiamata la “legge trans”, per il momento è passata alla Camera e con ogni probabilità verrà approvata in tempi brevi anche dal Senato spagnolo. Con questa normativa, unica in Europa, ogni ragazzino che ha compiuto i 12 anni potrà cambiare, se vorrà, il proprio sesso. Per le persone di età compresa tra i 12 e i 16 anni, si legge nel testo, «tali pratiche sono consentite su richiesta del minore a condizione che, in ragione della sua età e della sua maturità, sia in grado di dare un consenso informato all'esecuzione di tali pratiche». E prima dell'inizio di qualsiasi trattamento «che possa compromettere la loro capacità riproduttiva, sarà garantita alle persone intersessuali la possibilità reale ed effettiva di accedere alle tecniche di congelamento del tessuto gonadico e delle cellule riproduttive per il loro futuro recupero alle stesse condizioni degli altri utenti». La legge vieta modifiche ai genitali dei bambini di età inferiore.

Dopo mesi di dibattiti, lotte intestine nel PSOE, nel governo di coalizione e nel movimento femminista la normativa per l'uguaglianza reale delle persone transgender ha ottenuto 188 voti e 150 contrari e sette astensioni; tra queste, quella di Carmen Calvo, parlamentare socialista e storica femminista che si è battuta contro questa normativa perché segnerà «una battuta d'arresto nella protezione dei diritti delle donne”. A suo parere è pericoloso sostituire legalmente il concetto di sesso biologico con quello di genere. Il timore è, ad esempio, che venga messa a repentaglio la sicurezza delle donne in aree come le carceri e i loro diritti in ambiti come la salute, lo sport e la politica. Secondo Calvo sancendo la superiorità del genere sul sesso biologico «si costruisce una trappola da cui il femminismo voleva fuggire». «Siamo state escluse dal sistema per il fatto di essere donne e quello che vogliamo è entrare e trasformarlo» mentre la teoria queer metterebbe «sul tavolo problemi molto importanti di sicurezza giuridica. Ecco perchè questa legge «non è un progresso».

Calvo è presidente della Commissione parlamentare per l'uguaglianza. Con questa legge è possibile cambiare sesso solo con la propria libera volontà. La legge non considera più malattia la transessualità che, tra l'altro, ha cessato di essere considerata un disturbo (disforia di genere) dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel 2018. Il testo spagnolo di fatto elimina i requisiti medici che finora erano necessari: almeno due anni di trattamento ormonale e una relazione medica o psicologica che attestasse l'esistenza di disforia di genere, un termine non più accettato dalla comunità scientifica o dalle organizzazioni internazionali.

Il testo prevede che per recuperare il sesso precedente all'autodeterminazione, viene stabilito che i cambiamenti non richiedono nient'altro che la volontà della persona.