Forbes Women Week: si parte oggi, ecco tutte le protagoniste e gli incontri

Forbes Italia ha selezionato 100 donne, accomunate da leadership e creatività, che si sono contraddistinte nel 2021 per ingegno, tenacia e competenza. Oggi comincia la prima edizione della Forbes Women’s Week, organizzata da Forbes Italia in collaborazione con Action Agency: incontri, tre tavole rotonde in cui alcune delle 100 donne italiane di successo selezionate da Forbes per gli anni 2020 e 2021 e altre imprenditrici, CEO e Managing Director avranno modo di condividere la propria esperienza e confrontarsi su temi estremamente attuali come green marketing, l’onda verde del lusso e il mondo del tech.

Si chiude con il Forbes Women’s Party in programma per venerdì 24 settembre a Palazzo Parigi a Milano.

Il primo appuntamento è martedì 21 settembre alle 10:30 presso il Boga Space, villa liberty nel cuore di Milano. Il titolo è "Comunicare la sostenibilità" con Manuela Ronchi, ceo di Action Agency, tra le 100 donne di successo che Forbes ha selezionato per l’anno 2019. Le ospiti arrivano tutte da mondi diversi: con Carlotta Ventura, Direttore Communication, Sustainability and Regional Affairs del Gruppo A2A, si affronterà il tema della sostenibilità nel settore energetico, soprattutto delle numerosissime attività che A2A sta portando avanti per ridurre le emissioni di anidride carbonica; insieme a Mariella Milani, giornalista, una delle prime donne a condurre il TG2 e che è stata una delle poche a raccontare il fashion system dal punto di vista economico, sociologico e di costume, si parlerà di come la sostenibilità sta cambiando i paradigmi della moda, tra lusso e alcuni dei più grandi brand internazionali; si passerà poi al mondo del food con Monia Caramma, Co-Founder di Bontasana, “La Pasta Unica”, che racconterà come la sostenibilità in questo settore sia ancora vista con scetticismo e, con il suo esempio di successo, proverà a dimostrare che è possibile abbattere questa barriera. Concluderà l’incontro la padrona di casa Manuela Ronchi, che avrà modo di raccontare la sua esperienza nel mondo della comunicazione e parlerà di Corporate Social Responsibility e di Value in Action, il primo Consorzio Benefit delle CSR in Italia, di cui è capofila con la sua Action Agency.

Il lusso sarà protagonista della seconda giornata dal titolo "L'onda verde del lusso" presso Tiffany di Piazza Duomo alle ore 17:30. Dopo un momento di accoglienza a cura di Serena De Marte, country manager Italia e Spagna di Tiffany & Co., si passerà al green e la sostenibilità nel settore automotive, di cui sono ormai diventate un paradigma fondamentale, insieme a Elena Alberti, Managing Director and CFO di Penske Automotive; insieme ad Elisabetta Franchi, stilista e Presidente del marchio che porta il suo nome, si tornerà a parlare di lusso e moda, concentrandosi in particolar modo sulle iniziative che porta avanti in difesa degli animali e a favore del pianeta. Chiuderà la mattinata un gemmologo legato al mondo Tiffany, che racconterà del grande impegno che l’azienda sta portando avanti nel campo della sostenibilità.

Il tema della terza e ultima giornata, che si svolgerà in via Darwin 20/22 sede milanese di SAS, colosso nel campo del software, alle ore 10:30 sarà invece "La rivoluzione democratica del tech" con focus particolare proprio sul mondo della tecnologia e la sua democratizzazione, con ospiti provenienti da mondi diversi come finanza e tecnologia. Dopo i saluti iniziali di Mirella Cerutti, managing director per l'Italia di Sas, si parlerà di come il fintech è sopravvissuto al Covid-19 grazie alla tecnologia e agli eventi in formato digitale insieme a Chiara Padua, Event Producer a Fintech District; si proseguirà parlando di rivoluzione in ambito bancario e dell’importanza fondamentale della tecnologia soprattutto per le nuove generazioni, per avvicinare i giovani a un settore considerato macchinoso e “complicato” come quello bancario con Claudia Vassena, ceo di Buddybank; concluderà la tavola rotonda Elena Lavezzi, General Manager Italia ed Europa del Sud di Revolut, con cui si affronterà il tema della sostenibilità in ambito di innovazione. Si farà riferimento anche alle ultime novità introdotte da Revolut nel mondo della finanza e dei servizi bancari e dell’ultima novità introdotta nel settore turismo.

I quattro appuntamenti hanno un duplice obiettivo: rendere sempre più protagoniste le donne italiane di successo selezionate da Forbes e creare un collegamento diretto con il format tv Forbes Women, lanciato da BFC Media a febbraio 2019 e che, sul canale 511 di Sky, racconta le vite e i successi professionali del meglio dell’Italia al femminile. L’elenco con le 100 donne italiane di successo per gli anni 2020 e 2021 è stato stilato, come sempre, da Forbes Italia.