Le donne afghane private dei diritti più elementari, non potranno più usare nemmeno i contraccettivi

Private ormai di tutto nella sfera pubblica, persino dei diritti più elementari come l'istruzione, le donne afghane non possono più accedere ai programmi di contraccezione. I Talebani al potere hanno, infatti, bloccato la vendita di contraccettivi in due delle principali città dell'Afghanistan, sostenendo che l'uso fa parte di una cospirazione occidentale tesa a corrompere i costumi e controllare la crescita della popolazione musulmana.

L'ultimo atto oscurantista dei Talebani contro le donne, divieto di accedere alle università

Il Guardian ha raccontato che i Talebani sono andati negli ospedali e negli ambulatori minacciando direttamente le ostetriche e ordinando alle farmacie di togliere dagli scaffali i farmaci e i dispositivi anticoncezionali. Le minacce sono avvenute con le armi in pugno e il controllo si sta estendendo progressivamente a tappeto seminando il panico tra gli operatori sanitari. Il clima si sta facendo sempre più asfissiante nelle città di Kabul e Mazar-i-Sharif dove le misure restrittive si sono poi estese ai magazzini dove vengono raccolti e poi distribuiti i farmaci. «Dall'inizio di questo mese non è consentito tenere in farmacia articoli come pillole anticoncezionali e le iniezioni di Depo-Provera. Abbiamo troppa paura di vendere le scorte esistenti», ha detto un proprietario di un negozio di Kabul.

Le donne afghane sempre più vessate dal regime dei talebani, vietato andare anche nei parchi giochi

Da quando sono saliti al potere nell'agosto 2021, i Talebani hanno messo fine all'istruzione superiore per le ragazze, chiuso le università alle giovani donne, costretto le donne a lasciare il lavoro e limitato la loro possibilità di uscire di casa, a meno che non siano accompagnate da un uomo di famiglia, come un marito, un padre o il fratello. La limitazione dei contraccettivi è destinata a dare un colpo significativo a un Paese con un sistema sanitario già fragile. Dalle statistiche sanitarie una donna afgana su 14 muore per cause legate alla gravidanza e secondo l'OMS resta uno dei Paesi più pericolosi al mondo per partorire.

“Il dominio dei talebani”, Amnesty International lancia l’allarme sulle violazioni dei diritti umani in Afghanistan